Четыре машины столкнулись на перекрёстке

Утром в среду, 25 июля, авария произошла на одном из перекрестков в Балабаново в районе военного городка. В этот момент там не работали светофоры.
По предварительным данным, водитель «Ситроена» попытался проскочить перекрёсток и врезался в мусоровоз КамАЗ. Затем эти машины задели встречные «Сузуки» и ВАЗ 2104.
Водителя «Жигулей» отвезли в больницу.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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