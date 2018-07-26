Четыре машины столкнулись на перекрёстке

Утром в среду, 25 июля, авария произошла на одном из перекрестков в Балабаново в районе военного городка. В этот момент там не работали светофоры.

По предварительным данным, водитель «Ситроена» попытался проскочить перекрёсток и врезался в мусоровоз КамАЗ. Затем эти машины задели встречные «Сузуки» и ВАЗ 2104.

Водителя «Жигулей» отвезли в больницу.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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