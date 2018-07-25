Массовая авария перекрыла дорогу с Правого берега

Днём в среду, 25 июля, на Тульском шоссе при въезде на мост со стороны Правого берега столкнулись четыре машины.

По предварительным данным, водители «Шевроле Нивы» и «Газели», двигавшиеся по левой полосе, затормозили на красный сигнал светофора, а ехавшая за ними фура «Вольво» с белорусскими номерами не успела остановиться. В результате столкнулись эти три машины, а также фура «МАН», остановившаяся на правой полосе.

Никто из людей не пострадал.

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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.