«БМВ» столкнулся с двумя маршрутками, пострадали пассажиры

Около 8 утра в среду, 25 июля, на 90 километре трассы М3 «Украина» недалеко от Ворсино «БМВ» столкнулся с микроавтобусами «Форд» и «Ситроен».
Авария произошла в сильный дождь.
По предварительным данным, водитель «БМВ» ехал в сторону Калуги, не учел погодные условия, и его автомобиль на высокой скорости занесло и выкинуло на встречную полосу. Там произошло столкновение с двумя маршрутными такси. В каждой из маршруток находилось по четыре человека. В одном из микроавтобусов рабочие ехали из Балабаново в Ворсино.
Второй автобус выполнял рейс «Калуга-Москва». В салоне находились четыре женщины, все они получили травмы.
По словам водителя «БМВ», его на перекрёстке подрезал другой автомобиль.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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