«БМВ» столкнулся с двумя маршрутками, пострадали пассажиры

25.07.2018 11:11 3842

Около 8 утра в среду, 25 июля, на 90 километре трассы М3 «Украина» недалеко от Ворсино «БМВ» столкнулся с микроавтобусами «Форд» и «Ситроен».

Авария произошла в сильный дождь.

По предварительным данным, водитель «БМВ» ехал в сторону Калуги, не учел погодные условия, и его автомобиль на высокой скорости занесло и выкинуло на встречную полосу. Там произошло столкновение с двумя маршрутными такси. В каждой из маршруток находилось по четыре человека. В одном из микроавтобусов рабочие ехали из Балабаново в Ворсино.

Второй автобус выполнял рейс «Калуга-Москва». В салоне находились четыре женщины, все они получили травмы.

По словам водителя «БМВ», его на перекрёстке подрезал другой автомобиль.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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