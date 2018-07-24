Газовоз догнал троллейбус у Синих мостов

Следовавший по маршруту №10 троллейбус попал в ДТП у синих мостов утром во вторник, 24 июля, сообщается в официальной группе УКТ соцсети ВКонтакте. По данным «троллейбусников», общественный транспорт притормозил у поворота, чтобы вписаться в него.

- После чего в заднюю часть троллейбуса последовал удар, - сообщается в группе. Следовавший сзади «газовоз» не успел затормозить и совершил столкновение с троллейбусом № 118.

В ДТП никто не пострадал. Поврежденный троллейбус уже отбуксирован в депо.