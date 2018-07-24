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Дерево рухнуло и перегородило полдороги

24.07.2018 10:45 5 1279 Сергей ПЕТРОВ
Дерево рухнуло и перегородило полдороги

Во вторник, 24 июля, на улице Баумана, почти напротив здания областного суда, обломился большой сук дерева. Он рухнул аккурат между двумя припаркованными автомобилями. К счастью их владельцев, они не пострадали (по крайней мере, на первый взгляд).

Однако это ЧП добавило серьёзных проблем всем автомобилистам, которые решат проехать этой дорогой. Дерево практически полностью закрыло проезд по улице в горку, в сторону так называемой губернаторской клумбы.

Чтобы объехать упавшее дерево, автомобилям, двигающимся со стороны Смоленки, приходится  выезжать на полосу встречного движения, что чревато аварией. Призываем автолюбителей быть осторожными, проезжая это место.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

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Тэги: происшествие чп
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