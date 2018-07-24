Дерево рухнуло и перегородило полдороги

Во вторник, 24 июля, на улице Баумана, почти напротив здания областного суда, обломился большой сук дерева. Он рухнул аккурат между двумя припаркованными автомобилями. К счастью их владельцев, они не пострадали (по крайней мере, на первый взгляд).
Однако это ЧП добавило серьёзных проблем всем автомобилистам, которые решат проехать этой дорогой. Дерево практически полностью закрыло проезд по улице в горку, в сторону так называемой губернаторской клумбы.
Чтобы объехать упавшее дерево, автомобилям, двигающимся со стороны Смоленки, приходится выезжать на полосу встречного движения, что чревато аварией. Призываем автолюбителей быть осторожными, проезжая это место.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
|
Лихача будут судить за сбитого на «зебре» 11-летнего ребенка 24.07.2018 14:15
Газовоз догнал троллейбус у Синих мостов 24.07.2018 13:17
Нашли тело подростка, упавшего в реку 19.07.2018 15:58
Мужчина погиб в огне 18.07.2018 13:27
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: