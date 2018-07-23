Мусоровоз с «газелью» заблокировали Кирова

В понедельник, 23 июля, в районе улицы Кирова, 18, около остановки общественного транспорта столкнулись грузовая «газель» и мусоровоз.
Автомобили полностью перегородили две из трех полос движения в сторону театра. Третья же используется маршрутками для посадки и высадки пассажиров, так что движение по ней сильно затруднено. Пострадавших в ДТП нет.
С учётом того, что авария произошла незадолго до полудня, стоять Кирова будет ещё какое-то время. Ищите пути объезда.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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