Мусоровоз с «газелью» заблокировали Кирова

В понедельник, 23 июля, в районе улицы Кирова, 18, около остановки общественного транспорта столкнулись грузовая «газель» и мусоровоз.

Автомобили полностью перегородили две из трех полос движения в сторону театра. Третья же используется маршрутками для посадки и высадки пассажиров, так что движение по ней сильно затруднено. Пострадавших в ДТП нет.

С учётом того, что авария произошла незадолго до полудня, стоять Кирова будет ещё какое-то время. Ищите пути объезда.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.