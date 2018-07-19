Трактор чудом не вылетел с моста

В среду, 18 июля, под Медынью в аварию попал трактор. ДТП произошло недалеко от деревни Уланово на трассе Калуга – Медынь, сообщает очевидец аварии в группе «Калуга жесть».
По неустановленной пока причине транспортное средство врезалось в отбойник моста, и чуть было не пробило ограждение.
О пострадавших в ДТП не сообщается. Убирали трактор и освобождали дорогу при помощи крана.
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