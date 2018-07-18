Более 200 гектаров леса повалило стихией

В среду, 18 июля, стало известно, какой ущерб нанесла непогода нацпарку Угра.

- По предварительным данным, повалено более 200 га леса. Несмотря на то, что территория нацпарка - порядка 98 500 га, это значительный урон как финансовый, так и для экологии, - передает ТАСС слова заместителя директора по экопросвещению, туризму и рекреации Людмилы ЖДАНОВОЙ.

Однако это не окончательные данные и они ещё вырастут, так как территорию нацпарка обследовали неполностью и подсчет ущерба продолжается.

Одновременно с тем не обошла стихия стороной и Калугу. Самым нашумевшим стало падение дерева на улице Суворова во вторник, 17 июля, из-за которого даже пришлось закрывать движение.

Фото Натальи ЧААДАЕВОЙ