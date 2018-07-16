Калужское авто перевернулось в Сочи

На минувших выходных в Сочи в аварию попал «Шевроле» с номерами Калужской области.

В субботу, 14 июля, в Лазаревском водитель разогнался на гравийной дороге и не справился с управлением. Машина перевернулась и пролетела несколько метров, чудом не задев пешеходов и другие авто.

По сообщению местных СМИ, водитель и пассажиры получили травмы и попали в больницу.

Фото: Нетипичный Сочи.

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