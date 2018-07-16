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Три человека погибли в лобовой аварии

16.07.2018 09:37 7 3232 Дмитрий Ивьев
Три человека погибли в лобовой аварии

В конце минувшей недели на дороге Калуга – Серпухов в районе подмосковного Дракино недалеко от границы с нашей областью лоб в лоб столкнулись «Мицубиси» и «Лада».

По предварительным данным, водитель «Мицубиси» через сплошную выехал на встречную полосу, выполняя обгон, и врезался в отечественную легковушку.

По сообщению очевидцев аварии, погибли два пассажира «Мицубиси». Водитель и сидевший за ним пассажир выжили. В «Ладе» смертельные травмы получил пассажир, находившийся на переднем сиденье.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: дтп происшествие видео
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