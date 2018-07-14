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Дом калужанина забросали краской

14.07.2018 09:52 4 2203 Дмитрий Ивьев

Вечером в четверг, 12 июля, на улице Стеклянников Сад в Калуге частный дом забросали шариками, наполненными краской. Об этой ситуации в «Народных новостях» на нашем сайте рассказал пользователь Demonobond.

- Повреждено покрытие забора, крыльца, фасада, брусчатки. – говорит он. - На простое хулиганство не похоже. На видео не очень в темноте хорошо различимо, но тот, кто этих людей знает, тот, может быть, опознает. Кстати, они, похоже, сами зеленкой измазались. 

По словам нашего читателя, у него не было ни с кем никаких конфликтов. Он предполагает, что хулиганы могли перепутать адрес.

Если вы опознали людей с видео, пишите в редакцию на адрес ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: происшествие
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