Дом калужанина забросали краской

Вечером в четверг, 12 июля, на улице Стеклянников Сад в Калуге частный дом забросали шариками, наполненными краской. Об этой ситуации в «Народных новостях» на нашем сайте рассказал пользователь Demonobond.
- Повреждено покрытие забора, крыльца, фасада, брусчатки. – говорит он. - На простое хулиганство не похоже. На видео не очень в темноте хорошо различимо, но тот, кто этих людей знает, тот, может быть, опознает. Кстати, они, похоже, сами зеленкой измазались.
По словам нашего читателя, у него не было ни с кем никаких конфликтов. Он предполагает, что хулиганы могли перепутать адрес.
Если вы опознали людей с видео, пишите в редакцию на адрес ev@kp.kaluga.ru.
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Опора АКПП Audi A4 / VW Passat B5
Обшивка центральной стойки Audi A6 C5
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