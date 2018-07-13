Пешехода насмерть сбили на Киевской трассе

Ночью в четверг, 12 июля, 61-летний мужчина погиб под колёсами автомобиля «Исузу» на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе.

Авария произошла около 2 часов ночи недалеко от поворота на деревню Хотисино, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Что погибший делал на дороге, будет выясняться в ходе следствия.

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