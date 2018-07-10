Водитель «Мицубиси» погиб в аварии с бензовозом

Днём в понедельник, 9 июля, в Жиздринском районе на трассе М3 «Украина» столкнулись «Мицубиси Паджеро» и бензовоз МАЗ.
По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. 52-летний водитель «Мицубиси» погиб на месте. Травмы также получил пассажир «Мицубиси», он попал в больницу.
Причины ДТП сейчас устанавливаются.
Фото: «Калуга инцидент».
|
«Ниссан» въехал в «Рено» на Московской 10.07.2018 09:02
«Лада» перевернулась на Грабцевском шоссе 06.07.2018 10:25
«БМВ» насмерть сбил пешехода рядом с остановкой 03.07.2018 10:02
11-летнюю девочку сбили на Правом берегу 03.07.2018 08:36
Два молодых парня погибли в ночной аварии в Калуге 29.06.2018 10:07
Продаю 1 квартиру на ул. Герцена с ремонтом
405/70-20 14PR TL M880 SUPERGUIDER
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: