Водитель «Мицубиси» погиб в аварии с бензовозом

Днём в понедельник, 9 июля, в Жиздринском районе на трассе М3 «Украина» столкнулись «Мицубиси Паджеро» и бензовоз МАЗ.

По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. 52-летний водитель «Мицубиси» погиб на месте. Травмы также получил пассажир «Мицубиси», он попал в больницу.

Причины ДТП сейчас устанавливаются.

Фото: «Калуга инцидент».