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«Ниссан» въехал в «Рено» на Московской

10.07.2018 09:02 7 1227 Дмитрий Ивьев

Днём в понедельник, 9 июля, на улице Московской в Калуге в районе Байконура столкнулись «Ниссан» и «Рено».

Видео аварии в «ВКонтакте» выложил Игорь Лысцов. Судя по этим кадрам, водитель «Рено» остановился, чтобы повернуть налево, а автомобилист на «Ниссане» ехал сзади и слишком поздно начал тормозить.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, в ДТП пострадал один человек. Точная информация сейчас уточняется.

В объектив вашего видеорегистратора попала авария? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: дтп происшествие видео
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