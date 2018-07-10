«Ниссан» въехал в «Рено» на Московской

Днём в понедельник, 9 июля, на улице Московской в Калуге в районе Байконура столкнулись «Ниссан» и «Рено».

Видео аварии в «ВКонтакте» выложил Игорь Лысцов. Судя по этим кадрам, водитель «Рено» остановился, чтобы повернуть налево, а автомобилист на «Ниссане» ехал сзади и слишком поздно начал тормозить.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, в ДТП пострадал один человек. Точная информация сейчас уточняется.

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