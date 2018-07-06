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«Лада» перевернулась на Грабцевском шоссе

06.07.2018 10:25 7 2106 Дмитрий Ивьев
«Лада» перевернулась на Грабцевском шоссе

Около 19 часов в четверг, 5 июля, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе пересечения с улицей Аэропортовской столкнулись «Лада» и «Черри».

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выезжал с прилегающей территории и не пропустил «Черри». Удар пришёлся в боковую часть «Лады». После этого машина перевернулась.

Травмы получили оба водителя.

Фото: «Калуга жесть» и ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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