«Лада» перевернулась на Грабцевском шоссе

Около 19 часов в четверг, 5 июля, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе пересечения с улицей Аэропортовской столкнулись «Лада» и «Черри».

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выезжал с прилегающей территории и не пропустил «Черри». Удар пришёлся в боковую часть «Лады». После этого машина перевернулась.

Травмы получили оба водителя.

Фото: «Калуга жесть» и ГУ МЧС по Калужской области.