Квартира на Никитина загорелась из-за телевизора

В среду, 4 июля, около 9 утра случился пожар в квартире на улице Никитина, 93 в Калуге.

Как рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара никто не пострадал.

- Телевизор стоял на кухне, включенный в розетку, произошло замыкание, - пишет в группе «Калуга Жесть» Ирина Владимировна. - Дома не было никого, кроме собаки. Пожарные приехали вовремя. Выгорела только кухня. Собачку спасли, она чуть не задохнулась.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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