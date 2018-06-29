75 калужан стали жертвами домашних любимцев

Только в июне в травмпункт БСМП обратилось 75 калужан, укушенных животными. При этом большинство пострадавших утверждают, что стали жертвами своих же домашних питомцев – собак и кошек. На других представителей фауны - крысу, хорька, ежа и белку - приходится всего лишь по одному зарегистрированному укусу.

Медики советуют при подобных происшествиях вовремя обращаться за помощью.

- В медицинском учреждении пострадавшему обработают рану и сделают необходимые прививки. Также мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом-зоологом, который подскажет, как впредь избежать агрессии со стороны животных, - сообщают медики.

А каких животных держите дома вы? Пишите в комментариях!