Пропавшую в лесу женщину нашли

Как мы уже рассказывали, в четверг, 28 июня, в Козельском районе ушла в лес собирать ягоды и не вернулась 66-летняя женщина.

Днём в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что пенсионерка найдена живой. Её жизни ничего не угрожает.