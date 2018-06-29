Пропавшую в лесу женщину нашли

Как мы уже рассказывали, в четверг, 28 июня, в Козельском районе ушла в лес собирать ягоды и не вернулась 66-летняя женщина.
Днём в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что пенсионерка найдена живой. Её жизни ничего не угрожает.
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