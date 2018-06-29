Тело пропавшего мужчины нашли в пруду

В среду, 27 июня, в пруду около деревни Перестромы Козельского района местная жительница обнаружила тело мужчины.

- Погибший был опознан как местный житель 1967 года рождения, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

По предварительной информации, мужчина два года числился пропавшим без вести.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна показать наличие или отсутствие признаков криминальном смерти, а также ответить на вопрос, сколько тело пролежало в воде.

Проверка сейчас продолжается.