Калужанин решил переплыть Оку и стал тонуть

В среду, 27 июня, около 16:30 в Оке в районе Воробьёвской переправы спасатели заметили тонущего мужчину.

- 27-летний калужанин собирался переплыть реку и стал тонуть, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. – К счастью, его удалось спасти, ведь именно в этом месте постоянно дежурят наши сотрудники.

Отметим, что это место не оборудовано для купания.

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