Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Четверг, 28 июня
$ 62.79 0.16
73.41 0.10
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Калужанин решил переплыть Оку и стал тонуть

28.06.2018 08:28 3 1459 Елена Французова
Калужанин решил переплыть Оку и стал тонуть

В среду, 27 июня, около 16:30 в Оке в районе Воробьёвской переправы спасатели заметили тонущего мужчину.

- 27-летний калужанин собирался переплыть реку и стал тонуть, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. – К счастью, его удалось спасти, ведь именно в этом месте постоянно дежурят наши сотрудники.

Отметим, что это место не оборудовано для купания.

Уважаемые читатели! А где купаетесь вы? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

63-летний мужчина сгорел в двухэтажном доме 28.06.2018 10:52

Пропавшую женщину нашли 27.06.2018 16:09

Пожилая женщина погибла в аварии 27.06.2018 11:11

Водитель «Газели» устроил аварию на Правом берегу 27.06.2018 10:05

Пропала 41-летняя женщина 27.06.2018 08:49

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 30 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 30 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха
сб 30 июня, 13:00
Научная суббота
Безумная лаборатория
вс 01 июля, 11:00
Мастер-класс по мыловарению
Тарарам, детская игровая площадка

Концерты

чт 28 июня, 19:00
«Мы вместе»
Филармония
пт 29 июня, 18:00
«Летний джем» 2018
Гостиные ряды
пт 29 июня, 19:00
Концерт группы "Космос"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 30 июня, 21:00
SolReid
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

8 подруг Оушена
Ночная смена
Фото на память
Псы под прикрытием
Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка принял участие в выставке «День поля-2018»

«Ростелеком» обеспечил интернет на «Дне Калужского поля»

Молодые специалисты филиала «Калугаэнерго» активно участвуют в конкурсах социальных проектов

Бесплатный Интернет и дом с уведомлениями

Последние объявления на KupiSlona.ru

Дом по Киевскому шоссе

Цена: 2 200 000 руб.

Люк электро Opel Omega B 2.5V6 универсал

Цена: 2 000 руб.

Усилитель заднего бампера Opel Omega B универсал

Цена: 900 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Куда уехать жить из России в теплые страны на ПМЖ | ТОП-7 стран

Люки для объектов частного строительства: виды и особенности выбора

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.