Пожилая женщина погибла в аварии

Во вторник, 26 июня, около 8:20 утра произошло ДТП на 72 километре дороги «Людиново-Киров» около станции Людиново-2, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Произошло столкновение двух автомобилей – Hyundai и Renault Logan.

По нашей информации, в результате аварии пожилая пассажирка Renault погибла на месте, ещё четыре человека получили ранения, среди них и водители иномарок.

Причины ДТП сейчас устанавливаются.

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