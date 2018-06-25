Опасные снаряды нашли в пяти деревнях

На минувшей неделе в Калужской области обнаружили опасные снаряды времен Великой Отечественной войны на территории пяти населенных пунктов.

Возле реки Ресса в деревне Шуклеево Юхновского района найдена и обезврежена минометная мина.

На приусадебном участке жилого дома в деревне Теребень Хвастовичского района хозяева также обнаружили минометную мину.

На участке в деревне Крутое Людиновского района обезврежены три мины.

Противотанковую гранату нашли в деревне Цветовка Барятинского района.

А в селе Ильинское Малоярославецкого района нашли схрон с 13 артиллерийскими снарядами и гранатомётом.