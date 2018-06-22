Пробка на Московской: авария с мотоциклистом остановила движение

Вечером в пятницу, 22 июня, на улице Московской в Калуге в районе перекрёстка с улицей Кубяка произошла авария с участием мотоциклиста. По сообщению очевидцев, также в этом ДТП поучаствовали два автомобилиста. Обстоятельства сейчас выясняются.

Движение в этом районе частично закрыто. Пробка скопилась в обоих направлениях. Остановились троллейбусы №6 и №9.

- Огромная пробка от улица Азаровской в сторону Кубяки протяженностью примерно 2 километра, две полосы стоят, так как на встречке ДТП, советую объезжать через Терепец, - написал в «ВКонтакте» Валерий Михайлов.