Пробка на Московской: авария с мотоциклистом остановила движение

Вечером в пятницу, 22 июня, на улице Московской в Калуге в районе перекрёстка с улицей Кубяка произошла авария с участием мотоциклиста. По сообщению очевидцев, также в этом ДТП поучаствовали два автомобилиста. Обстоятельства сейчас выясняются.
Движение в этом районе частично закрыто. Пробка скопилась в обоих направлениях. Остановились троллейбусы №6 и №9.
- Огромная пробка от улица Азаровской в сторону Кубяки протяженностью примерно 2 километра, две полосы стоят, так как на встречке ДТП, советую объезжать через Терепец, - написал в «ВКонтакте» Валерий Михайлов.
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