Двухлетняя девочка выпала из окна в Калуге

В четверг, 21 июня, около 18:00 из окна, расположенного на первом этаже дома по улице Амелина в Калуге, выпала двухлетняя девочка.

- Ребенок получил серьезную травму, однако она не угрожает жизни, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, родители девочки находились на работе, с девочкой была бабушка. Со слов женщины, она буквально на две минуты вышла из комнаты и услышала крик. В комнате непосредственно около окна расположены кресло и кровать, которые, вероятнее всего, и обеспечили доступ ребенка к подоконнику. Девочка самостоятельно открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала вместе с ней, говорят в СК.

Фото: СК по Калужской области.