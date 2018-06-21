Две «семёрки» лоб в лоб столкнулись на Северном

Около 17 часов в среду, 20 июня, на улице Дорожной в Калуге лоб в лоб столкнулись два автомобиля ВАЗ 2107. Фото выложили в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению ГУ МЧС по Калужской области, в аварии пострадал один человек. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Фото: «Калуга за рулём».