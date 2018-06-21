Как свиньи: в реке из-за навоза погибла рыба

В среду, 20 июня, в специалисты управления экологического надзора осмотрели реку Суходрев в районе деревни Васильевское Дзержинского района. Жители пожаловались в областное министерство природных ресурсов и экологии, что в реке гибнет рыба.

- При осмотре обнаружена массовая гибель водных биологических ресурсов из-за экстремального загрязнения водотока, - сообщает министерство. - Вода в реке Суходрев на протяженности более километра имела серо-черный окрас, присутствовал характерный запах отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

Было установлено, что причиной загрязнения является сброс отходов свиноводства ООО «Чароен Покпанд Фудс», говорится в отчёте.

- Сброс отходов производился способом транспортировки по гибкому рукаву без распределения, что привело к протеканию сточных вод по рельефу до реки Суходрев и ее загрязнению, - добавляют в министерстве.

По факту нарушения водного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. Информация о нарушении законодательства направлена в соответствующие надзорные органы.