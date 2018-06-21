На Правом берегу загорелся самосвал

В четверг, 21 июня, около 9:30 на пустыре на Правом берегу при загрузке землёй загорелся самосвал.

- До приезда пожарных его пытался потушить экскаватор, забрасывая грунтом, - сообщает очевидец в группе «Калуга Жесть». - Но он всё равно сгорел. Потом экскаватор ковшом сорвал с него кабину, и пожарные затушили оставшееся.

Причины возгорания сейчас выясняются.

Фото: Ольги Артемьевой.