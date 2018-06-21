Расселенное общежитие загорелось третий раз за две недели

В ночь на 20 июня на улице Загородной в Калуге загорелось расселенное общежитие. Этой третий пожар в этом здании за последние две недели, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Фото:«Типичный Малоярославец».