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Упавшее дерево перекрыло улицу Достоевского

20.06.2018 09:44 4 910 Дмитрий Ивьев
Упавшее дерево перекрыло улицу Достоевского

Вечером во вторник, 19 июня, на перекрёстке улиц Достоевского и Московской в Калуге из-за сильного ветра обломалась ветка дерева.

Она упала на проезжую часть, и машины не могли проехать по Достоевского.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Фото: «Дорожный патруль».


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Тэги: происшествие
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