Упавшее дерево перекрыло улицу Достоевского

Вечером во вторник, 19 июня, на перекрёстке улиц Достоевского и Московской в Калуге из-за сильного ветра обломалась ветка дерева.

Она упала на проезжую часть, и машины не могли проехать по Достоевского.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Фото: «Дорожный патруль».