Гагаринский мост стоял из-за аварии

Около 17 часов во вторник, 19 июня, на Гагаринском мосту в Калуге произошла авария с участием трёх машин. Из-за этого движение в сторону Правого берега практически полностью остановилось.

По сообщению очевидцев, никто из людей не пострадал, но пробка растянулась до улицы Кирова.

Движение нормализовалось только после 19:00.