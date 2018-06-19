Два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Рено»

19.06.2018 15:30 1492

В Малоярославецком районе около 12:00 во вторник, 19 июня, произошло ДТП, в результате которого получили травмы два человека.

Это случилось на дороге А130 недалеко от деревни Оболенское. Водитель «Рено», двигавшийся со стороны Обнинска, начал поворачивать налево на прилегающую дорогу и в это время ощутил сильный удар в левый бок своего автомобиля. У него не было возможности заметить, как следовавший в попутном направлении ВАЗ 21115 в нарушение правил движения через сплошную линию разметки начал обгонять его машину.

- Не знаю, почему он на обгон пошёл с левой стороны, говорит водитель «Рено» Виктор Петрович. - Чего он хотел, ведь и транспорта не было. У меня и свидетель есть, который это всё видел, он дал мне свой номер телефона.

Как утверждает водитель ВАЗа, обгон он начал там, где это позволяет дорожная разметка, но вот завершить маневр не успел. К тому же он, судя по всему, ещё добавил скорости, стараясь обойти двигавшуюся впереди «Рено». В результате столкновения иномарку отбросило в кювет, и только по счастливой случайности её водитель не пострадал. А вот сам владелец ВАЗа и его пассажир получили травмы различной степени тяжести. Причём последнего медикам «Скорой помощи» пришлось госпитализировать в Малоярославецкую центральную районную больницу.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.