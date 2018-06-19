Пропавшего 49-летнего калужанина нашли

Во вторник, 19 июня, был найден пропавший несколько дней назад 49-летний Александр Савкин. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В пресс-службе УМВД по Калужской области эту информацию подтвердили. В полицию позвонила супруга пропавшего и сообщила, что он нашёлся. Где он всё это время был и почему не связался с родственниками, сейчас выясняют правоохранители.

В то же время продолжаются поиски 29-летнего Ишхана МКРТЧАНА. В субботу, 16 июня, он ушёл из дома, с тех пор о нём ничего не известно.

Приметы:

Рост - 160 см,

Чёрные волосы,

Чёрная толстовка, тёмно-синие штаны, тёмно-синие кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.