Пропавшего 49-летнего калужанина нашли

Во вторник, 19 июня, был найден пропавший несколько дней назад 49-летний Александр Савкин. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
В пресс-службе УМВД по Калужской области эту информацию подтвердили. В полицию позвонила супруга пропавшего и сообщила, что он нашёлся. Где он всё это время был и почему не связался с родственниками, сейчас выясняют правоохранители.
В то же время продолжаются поиски 29-летнего Ишхана МКРТЧАНА. В субботу, 16 июня, он ушёл из дома, с тех пор о нём ничего не известно.
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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