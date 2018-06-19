Трёхлетняя девочка попала в больницу, упав с лестницы

В воскресенье, 17 июня, в одной из деревень Боровского района был травмирован трехлетний ребёнок. Следователи проводят процессуальную проверку.

По предварительным данным, женщина со своей трёхлетней дочерью пришла в гости в частный дом к своей подруге.

- Пока женщины обсуждали проводимый в доме ремонт, девочка споткнулась и упала с лестничного пролета, - сообщает 19 июня калужское региональное управление Следственного комитета.

Ребенок был госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребенка. По имеющейся информации, семья ребенка характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.