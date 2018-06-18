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Лобовое столкновение легковушки с «Газелью» - оба водителя погибли

18.06.2018 17:14 4 1382 Дмитрий Ивьев
Лобовое столкновение легковушки с «Газелью» - оба водителя погибли

В пятницу, 15 июня, около 23:25 поступило сообщение о ДТП на 25 километре дороги Козельск-Перемышль, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Произошло лобовое столкновение «Газель» и KIA Rio. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

В результате ДТП погибли оба водителя, а их пассажиры попали в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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