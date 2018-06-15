«Дэу» столкнулся с «Пазиком» на Киевской трассе

Утром в пятницу, 15 июня, в Бабынинском районе на трассе М3 «Украина» столкнулись «Дэу Нексия» и автобус ПАЗ.

После этого легковушка въехала в металлический отбойник. ГУ МЧС по Калужской области сообщает об одном пострадавшем. Подробности ДТП сейчас устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.