«Дэу» столкнулся с «Пазиком» на Киевской трассе

Утром в пятницу, 15 июня, в Бабынинском районе на трассе М3 «Украина» столкнулись «Дэу Нексия» и автобус ПАЗ.
После этого легковушка въехала в металлический отбойник. ГУ МЧС по Калужской области сообщает об одном пострадавшем. Подробности ДТП сейчас устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
Женщину сбили на улице Никитина 15.06.2018 11:16
Грузовик с пеноблоками перевернулся под Калугой 13.06.2018 15:05
«Лада» врезалась в ковш экскаватора: мужчине снесло голову 12.06.2018 22:00
Грузовик потерял станки на дороге под Калугой 08.06.2018 11:13
«Пазик» перевернулся на Гагаринском мосту 07.06.2018 15:15
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: