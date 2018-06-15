Женщину сбили на улице Никитина

Утром в четверг, 14 июня, на перекрёстке улиц Никитина и Степана Разина в Калуге под колёса «Дэу Нексии» попала 76-летняя женщина.

По предварительным данным, водитель легковушки поворачивал на Никитина, а пенсионерка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.

Как сообщили родственники пострадавшей в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», у женщины сломана нога.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.