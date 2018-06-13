Грузовик с пеноблоками перевернулся под Калугой

Около 11 утра в среду, 13 июня, на дороге Калуга – Тула в Ферзиковском районе столкнулись грузовой автомобиль «Вольво» и легковой «Хонда», сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Большегруз, перевозивший пеноблоки, перевернулся.
Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что водитель «Хонды» мог вылететь на встречную полосу, а управлявший «Вольво» мужчина пытался уйти от столновения, поэтому и вылетел в кювет.
- В легковой было 4 человека, - написала в ВК Галина Редькина. – Двое из них – дети. С ними мама. А водитель сильно пострадал, его увезли на «Скорой» без сознания.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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