Грузовик с пеноблоками перевернулся под Калугой

Около 11 утра в среду, 13 июня, на дороге Калуга – Тула в Ферзиковском районе столкнулись грузовой автомобиль «Вольво» и легковой «Хонда», сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Большегруз, перевозивший пеноблоки, перевернулся.

Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что водитель «Хонды» мог вылететь на встречную полосу, а управлявший «Вольво» мужчина пытался уйти от столновения, поэтому и вылетел в кювет.

- В легковой было 4 человека, - написала в ВК Галина Редькина. – Двое из них – дети. С ними мама. А водитель сильно пострадал, его увезли на «Скорой» без сознания.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.