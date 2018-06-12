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«Лада» врезалась в ковш экскаватора: мужчине снесло голову

12.06.2018 22:00 0 4212 Дмитрий Ивьев
«Лада» врезалась в ковш экскаватора: мужчине снесло голову

Утром во вторник, 12 июня, в Калуге на подъездной дороге от Киевской трассы «Лада» столкнулась с экскаватором.

По предварительным данным, на участке, где проводится ремонт, водитель легковушки двигался в крайнем правом ряду, а экскаваторщик выполнял работы на обочине. Очевидцы пишут в группе «Калуга жесть», что «Лада» врезалась в ковш экскаватора, пассажиру буквально снесло голову, он погиб на месте. Водитель попал в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области и ВК.


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Тэги: дтп происшествие
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