«Лада» врезалась в ковш экскаватора: мужчине снесло голову

Утром во вторник, 12 июня, в Калуге на подъездной дороге от Киевской трассы «Лада» столкнулась с экскаватором.
По предварительным данным, на участке, где проводится ремонт, водитель легковушки двигался в крайнем правом ряду, а экскаваторщик выполнял работы на обочине. Очевидцы пишут в группе «Калуга жесть», что «Лада» врезалась в ковш экскаватора, пассажиру буквально снесло голову, он погиб на месте. Водитель попал в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области и ВК.
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