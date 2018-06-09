Вынесен приговор женщине, которая оставила ребёнка в горящем доме

На днях суд вынес приговор 49-летней жительнице Износковского района. Её признали в причинении по неосторожности смерти трёхлетней внучке.
- Вечером 22 декабря 2017 года женщина находилась в своем доме в посёлке Мятлево со своей внучкой, - рассказали в субботу, 9 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Увидев в зале возгорание и стоящего около огня ребенка, женщина выбежала из дома, оставив девочку в горящем помещении. В результате ребенок погиб, отравившись угарным газом.
Приговором суда женщина наказана одним годом ограничения свободы.
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