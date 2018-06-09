Дерево рухнуло возле бывшего рынка

Вечером в пятницу, 8 июня, на улице Марата в Калуге рядом с куполом бывшего рынка упало дерево.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», ива накрыла припаркованные на площадке машины. Никто из людей не пострадал.