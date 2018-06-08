Грузовик потерял станки на дороге под Калугой

Днём в четверг, 7 июня, на дороге Калуга – Перемышль с грузовика упало два станка. Проезжую часть залило машинным маслом. В «Народных новостях» на нашем сайте об этом происшествии рассказал читатель ufo_77.

По его словам, водитель грузовика не учёл скорость на повороте, и плохо закреплённые станки полетели на землю. К счастью, по встречной полосе в этот момент никто не проезжал.