Погрузчик раздавил 22-летнего парня

В четверг, 7 июня, на территории одного из предприятий Боровского района погиб 22-летний рабочий.

- Гражданин Таджикистана находился на рабочей смене и выполнял работы на вилочном погрузчике, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина не справился с управлением, и погрузчик прижал его к забору. В результате разнорабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Следователи проводят проверку.