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Погрузчик раздавил 22-летнего парня

08.06.2018 10:35 11 3294 Дмитрий Ивьев

В четверг, 7 июня, на территории одного из предприятий Боровского района погиб 22-летний рабочий.

- Гражданин Таджикистана находился на рабочей смене и выполнял работы на вилочном погрузчике, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина не справился с управлением, и погрузчик прижал его к забору. В результате разнорабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Следователи проводят проверку.


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Тэги: происшествие
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