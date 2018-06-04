Забор загорелся от мусора на улице Баумана

Днём в понедельник, 4 июня, за частным домом на улице Баумана, 48б загорелся мусор рядом с контейнером. Огонь быстро перекинулся на деревянный забор.

Пожарные приехали примерно за 12 минут и быстро потушили огонь.

Как рассказали нам очевидцы, рядом с контейнером бегали подростки. Вполне вероятно, что они и устроили пожар. Никто из людей не пострадал.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.