Забор загорелся от мусора на улице Баумана

Днём в понедельник, 4 июня, за частным домом на улице Баумана, 48б загорелся мусор рядом с контейнером. Огонь быстро перекинулся на деревянный забор.
Пожарные приехали примерно за 12 минут и быстро потушили огонь.
Как рассказали нам очевидцы, рядом с контейнером бегали подростки. Вполне вероятно, что они и устроили пожар. Никто из людей не пострадал.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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Заслонка дроссельная WV Golf 4 06A133063G
Дверь задняя R Chevrolet Aveo T250
Крышка багажника Daewoo Nexia N150 '
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