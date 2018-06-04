Фура без водителя протаранила автобус

Утром в понедельник, 4 июня, на улице Московской недалеко от сквера Конституции произошла авария с участием с участием фуры и автобуса маршрута №17.

По сообщениям очевидцев, большегруз покатился, когда водителя не было в кабине. Фура смяла «Пазик» и врезалась в дерево.

Пострадал ли кто-то из людей, сейчас уточняется.

Фото: «Калуга жесть».