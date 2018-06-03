Пропавшего мужчину нашли мёртвым

Как мы уже рассказывали, в посёлке Заречье Ульяновского района пропал 27-летний Юнир Саакянц. Он не выходил на связь с 17 мая. В субботу, 2 июня, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что мужчина погиб.

Что именно с ним произошло, сейчас уточняется.