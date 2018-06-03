Пропавшего мужчину нашли мёртвым

Как мы уже рассказывали, в посёлке Заречье Ульяновского района пропал 27-летний Юнир Саакянц. Он не выходил на связь с 17 мая. В субботу, 2 июня, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что мужчина погиб.
Что именно с ним произошло, сейчас уточняется.
|
10-летний мальчик выбежал под машину 01.06.2018 12:34
10-месячный малыш погиб в аварии на М3 «Украина» 01.06.2018 10:32
Три человека пострадали в аварии с грузовиком 01.06.2018 10:25
Трагедия на Киевской трассе: 2 человека погибли, 7 – в больнице 01.06.2018 09:39
Пропал 27-летний мужчина 01.06.2018 08:51
Кронштейн замка задней R двери Ford Mondeo 4
Кронштейн замка передней L двери Ford Mondeo 4
Молдинг арки крыла FL Renault Logan 2011
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: