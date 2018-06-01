10-летний мальчик выбежал под машину

Вечером в четверг, 31 мая, на территории гаражного кооператива в Балабаново сбили 10-летнего мальчика.

По предварительным данным ГИБДД, ребёнок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины и попал под колёса «Грейт Волла». Иномаркой управлял 44-летний водитель.

У школьника диагностированы ушиблено-рваная рана левого голеностопного сустава и открытый латеральный вывих левой стопы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.