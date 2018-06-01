Три человека пострадали в аварии с грузовиком

Ночью в четверг, 31 мая, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе произошла авария с участием трёх машин.
По предварительным данным ГИБДД, 45-летний водитель «Форда» ехал в сторону Москвы и при перестроении не пропустил МАЗ. После столкновения этих машин «Форд» отбросило на встречку под «Ниссан Альмера».
В больницу попали три человека. У 43-летней пассажирки «Форда» зафиксированы черепно-мозговая травма, переломы руки и ноги. Предполагаемый виновник сломал таз и получил черепно-мозговую травму. Такие же травмы у водителя «Ниссана».
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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