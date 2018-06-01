Пропал 27-летний мужчина

В посёлке Заречье Ульяновского района пропал 27-летний Юнир СААКЯНЦ. Он не выходил на связь с 17 мая, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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