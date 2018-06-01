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Пропал 27-летний мужчина

01.06.2018 08:51 0 465 Дмитрий Ивьев
Пропал 27-летний мужчина

В посёлке Заречье Ульяновского района пропал 27-летний Юнир СААКЯНЦ. Он не выходил на связь с 17 мая, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

  • Рост – 168 см,
  • Среднее телосложение,
  • Чёрные волосы,
  • Карие глаза,
  • Был одет в темно-синюю футболку, зеленые брюки, коричневую куртку, сине-белые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие
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