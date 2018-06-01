Пропал 27-летний мужчина

В посёлке Заречье Ульяновского района пропал 27-летний Юнир СААКЯНЦ. Он не выходил на связь с 17 мая, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 168 см,

Среднее телосложение,

Чёрные волосы,

Карие глаза,

Был одет в темно-синюю футболку, зеленые брюки, коричневую куртку, сине-белые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.