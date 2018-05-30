Мотоциклист погиб в аварии на Карла Либкнехта

Во вторник, 29 мая, в 21:45 в районе дома № 29 корпус 3 по улице Карла Либкнехта в Калуге столкнулись автомобиль Nissan Maxima и мотоцикл Kawasaki.
- По предварительной информации, 38-летний водитель легковушки при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл Kawasaki, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
32-летний водитель мотоцикла и его 19-летняя пассажирка попали в реанимацию. Как нам сообщили в дорожной полиции, ночью мотоциклист скончался.
Члены «Калужского мотоклуба» сообщают, что состояние девушки стабилизировалось, её перевели из реанимации.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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