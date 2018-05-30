Мотоциклист погиб в аварии на Карла Либкнехта

Во вторник, 29 мая, в 21:45 в районе дома № 29 корпус 3 по улице Карла Либкнехта в Калуге столкнулись автомобиль Nissan Maxima и мотоцикл Kawasaki.

- По предварительной информации, 38-летний водитель легковушки при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл Kawasaki, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

32-летний водитель мотоцикла и его 19-летняя пассажирка попали в реанимацию. Как нам сообщили в дорожной полиции, ночью мотоциклист скончался.

Члены «Калужского мотоклуба» сообщают, что состояние девушки стабилизировалось, её перевели из реанимации.

Фото: УГИБДД по Калужской области.