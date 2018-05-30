Калужанин угнал машину и устроил аварию во дворе

На днях в одном из дворов Калуги водитель «Мицубиси» не справился с управлением и протаранил припаркованный автомобиль «Крайслер», который по инерции отбросило на «Шевроле».
Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место, потребовали у предполагаемого виновника документы, но их у него не оказалось. От медосвидетельствования он отказался.
- Проверка по специализированным базам показала, что владелец машины - житель соседнего дома, - рассказали 29 мая в УМВД по Калужской области. - Законный владелец пояснил, что припарковал свою автомашину около дома и никому не передавал свое транспортное средство. От собственника автомобиля поступило соответствующее заявление в отдел полиции.
Предполагаемому угонщику и виновнику ДТП 34 года. Он живет в том же доме, что и владелец машины. По уголвоному делу ему грозит до 5 лет колонии.
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